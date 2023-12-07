兩岸國際

日拘一華漢涉 偷商業機密

日本電子產品生產商阿爾卑斯阿爾派一名中國籍男性前員工，周二被東京警視廳公安部逮捕，理由是涉嫌違規帶走商業機密。中國外交部同日回應稱不了解相關情況，但要求中國公民遵守所在國的法律，並希望日方保護中國公民的合法權益。（綜合報道）
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