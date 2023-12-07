深圳促健康 中小學日日上體育課

【本報綜合報道】深圳市教育局日前印發《深圳市加強及改進學校體育工作的實施意見》（下稱《實施意見》），推動全市義務教育階段學校每天開設一節體育課，高中（含中職）學校每周開設3節體育課，中小學每天大課間體育活動不少於30分鐘，有關措施將在明年初實施，為期5年。

《實施意見》設定目標爭取明年全市學生體質健康測驗優良率力爭達到70 %，合格率達99 %，學生近視率力下降2 %。每名學生熟練一項以上運動技能，並建議學校每年至少舉辦春季、秋季兩次校級運動會，設置適合所有學生參加的體育課程，深化教師招聘改革，確保學生每天校內外體育鍛煉各一小時。

納教育督導評估範圍 為確保《實施意見》的落實，市教育局要求強化書記（校長）是第一責任人的擔當意識，並建立學校體育工作督導機制，將學校體育政策措施執行情況、學生體質健康狀況、學校體育條件保障等納入教育督導評估範圍，與政府履行教育職責考核、學校教育教學工作評估、校長績效考核相結合。