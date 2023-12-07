明年全國高校畢業生 料1179萬人 再創新高
【本報綜合報道】教育部和人力資源社會保障部周二召開2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作視像會議，透露該屆全國普通高校畢業生規模料達1,179萬人，同比增加21萬人，再創新高。
發通知促幫扶就業
《關於做好2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知》日前印發，提出26條舉措，要求各地各高校實施相關就業創業促進行動，試圖化解高校畢業生就業危機。當中包括開展「高校書記校長訪企拓崗促就業專項行動」，推進實施「萬企進校園」計劃，針對重點群體提供就業幫扶等。
教育部表示，將會同有關部門進一步完善促進就業政策，拓寬市場化社會化就業渠道，實施就業創業促進行動，推進構建高校畢業生高質量就業服務體系。
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