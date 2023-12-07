8歲童遭狗咬恐毀容 母急尋飼主

【本報綜合報道】江西省吉安市一名8歲男童日前外出買早餐時被狗撲咬，面部損傷嚴重。男童母親表示，咬人的狗應有人養的，但至今找不到狗主，希望網民幫助尋人。

遇襲男童的母親王女士周二稱，上周六上午8時許，兒子在小區門外買早餐時，被一隻黃色的狗撲倒撕咬。兒子額頭、左眼、嘴唇被咬傷，且傷口深，其中左眼從眼角處到面部有一個弧形傷口最為嚴重。

前後曾咬傷13人 王女士指出，兒子接受手術近兩小時，共縫了90多針，「以為（兒子）眼睛要瞎了」。她稱，兒子從7歲起就會自己落樓買早餐，沒想到會碰上這種意外，咬人的狗前後曾咬傷13人，最後被趕來的警察擊斃。被咬者當中，以她的兒子傷勢最重，其他傷者分別被咬傷手、腳或者皮膚破損。她又稱，後續會盡力讓兒子恢復容貌。

據王女士觀察，咬人的狗頸上拴了一條紅綠相間的皮帶，看來並不髒，像是家養的。她事後報警，希望能有狗主的消息。內媒從基恩縣惇厚派出所民警處了解到，警方仍在到處走訪、調取閉路電視畫面，未搜集到關於狗主的線索，很多地方監控有盲區。