港電競手在台販毒判囚 上訴駁回

網售大麻煙彈 檢200顆

台灣警方前年追查毒品案時，發現29歲的劉偉健涉嫌以每顆4,000至7,000元新台幣（約990至1,740港元）的價格在網上販售大麻煙彈，查獲200顆，同年9月逮捕他。檢方指劉身為公眾人物，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌他坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑罰。一審宣判後，劉提出上訴。台灣高等法院台中分院昨日宣布駁回上訴，維持一審結果，劉未到場聽判，此案仍可上訴。