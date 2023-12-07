台上尉偷食學長妻 海巡署督察獲賠9.5萬

台灣海巡署某單位一名督察去年發現，妻子與同單位上尉學弟有染，於是提告索賠50萬元（新台幣‧下同，約12.5萬港元）。台媒日前報道，經審理後，法官認為上尉的確侵害督察配偶權，需賠償38萬元（約9.5萬港元），全案仍可以上訴。

李姓督察與趙姓妻子2016年結婚，兩人育有一子一女。直至去年1月，趙女認識與丈夫隸屬同一單位、同樣姓李上尉，即使對方知道自己已婚仍被熱烈追求。由於察覺妻子疑似出軌，李男開始追查，最終發現老婆與學弟可能存在不正當關係。

姦夫簽悔過書認錯 當證實妻子與學弟過從甚密，李男隨後質問枕邊人。由於趙女當時宣稱自己曾被上尉性侵，甚至為此興訟，案件經檢方偵查後決定不作起訴，李男事後曾向分署長信箱陳情，亦透過各種管道尋找學弟出來「談清楚」，直至去年6月終獲上尉自行打印及簽署悔過書認錯，甚至承認與其妻子曾經發生關係。

然而，李男即使拿到悔過書依舊心有不甘，決定索償50萬元。在庭上，學弟辯稱他只是幫忙協調李男與趙女之間糾紛，自行打印悔過書是因為以為會獲對方原諒，也在沒有深思熟慮情況下簽署，絕對沒有侵害對方配偶權。

法官認定至少3次性行為 經審理後，法官根據學弟在海巡署訪談對話紀錄，以及趙女早前提告性侵所做筆錄等認定，上尉與李男妻子發生至少3次性行為，已損害原告配偶權，因此按照兩人學歷及收入等因素，判處被告賠償。本報綜合報道