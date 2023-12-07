擅取20瓶堂食飲品 上海夫婦拒歸還開蓋飲

【本報綜合報道】上海一對夫婦日前吃自助餐後，將只准在餐廳內飲用的20瓶飲品帶走，店員發現後追到停車場要求二人歸還。過程中雙方發生口角，涉事女子竟逐一將飲品的瓶蓋扭開，然後語帶挑釁稱：「這些你不要了吧。」

規定不可帶走 員工斥教養問題

該對夫婦上周五在一家餐廳吃完自助餐後，大搖大擺拿着多瓶飲品離開，店員見狀上前告知只能在餐廳內飲用，兩人於是將部分飲品歸還。店員之後翻看閉路電視畫面，才發現涉事女子將一些飲品放進手袋，於是立即追到地下停車場打算討回飲品，夫婦這時稱飲品已飲過。店員要求查看女子的手袋被拒，夫婦表示：「如果我全打開（飲品）了呢？你們就不要了吧？」女子接着將飲品從手袋拿出，每瓶都開蓋喝下一口，再將飲品遞回給店員。店員這時稱要把影片公開，夫婦便警告將提告。