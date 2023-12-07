與華貿易不平衡 歐盟盼談判解決

萊恩

【本報綜合報道】中歐領導人會晤前夕，歐盟委員會主席萊恩周二受訪表示，歐盟成員國不會一直容忍與中國之間的貿易不平衡不斷擴大，歐盟也有保護自身市場的工具，但寧可透過談判解決問題。

萊恩在訪問中強調，歐洲並不是要嘗試與中國脫鈎，而是要使過度向一方傾斜的雙邊關係消除風險。她指出歐中貿易不平衡漸趨惡化，過去兩年歐盟對中國的貿易逆差已增加一倍，目前已接近4,000億歐元（約3.37萬億港元）。

她指歐洲領導人不會再容忍這現象，但更希望通過談判找到解決辦法，而歐盟已將選項放在談判桌上，她認為若中國仔細考慮，也符合中方的利益。她也表示，歐盟方面也正着眼中方為與歐洲企業競爭而向華企業提供補貼的問題。

中方反駁說法 中國外交部發言人汪文斌，昨日在例行記者會中回應指，在華歐企超過三分之一的出口量返銷歐洲，表面上看中國擁有順產，但實際上相當一部分利潤是由歐方享有。買賣是雙方的事情，如果歐方一方面在對華高技術產品出口方面施加嚴苛的限制，另一方面又希望大幅增加對華出口，恐怕不太合理。