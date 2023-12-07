《反間諜法》惹外企疑慮 國安部駁斥抹黑言論

澄清「破壞營商環境」4大謬誤 中國4月修訂《反間諜法》後，外界部分輿論惡意攻擊抹黑，甚至散布破壞營商環境、污衊中方泛化國家安全及渲染在華正常商業活動或被當成「間諜行為」等言論。國家安全部昨天再在微信公眾號發布名為《反間諜法》「破壞營商環境」的4大謬誤（上）文章，駁斥相關言論。

國安部首先在文章提到，在境內外輿論受到高度關注，絕大多數聲音均尊重及支持中國正當立法活動，卻不乏別有用心境外勢力煽風點火及推波助瀾，散布多種荒謬論調，而應對有關有毒言論，法律本身及事實真相正正是最好「殺毒劑」。

對於外界憂慮《反間諜法》惡化營商環境，對外企在華投資造成「寒蟬效應」，國安部重申安全是發展前提，也是國家保持開放穩定營商環境基礎，又指市場經濟本質是法治經濟，清晰明確法律制度是企業安心投資經營基本保障，中國堅定不移推進高水平對外開放，近年來陸續出台《外商投資法》、《外商投資法實施條例》及《優化營商環境條例》等法律法規，持續打造市場化、法治化及國際化一流營商環境。

法律清晰界定國家秘密定義 當談及《反間諜法》將商業數據視為「國家秘密」，正常獲取商業訊息行為可能被當成「間諜活動」時，國安部澄清「間諜行為」是嚴重違法犯罪活動，與正常投資、經營及科研等活動毫不相同，無論從法律還是常識上都能清晰分辨，法律已作明確清晰界定甚麽是「國家秘密」及「商業秘密」。

提及美國《經濟間諜法》作比較 國安部指出，美國1996年出台《經濟間諜法》，將「盜竊商業秘密」作為一種間諜犯罪，規定最高10年監禁、500萬美元（約3,900萬港元）或被侵害商業秘密價值3倍罰款嚴厲法律責任，並濫用該法打壓國際競爭對手，甚至羅織罪名及捏造證據連續炮製數十宗「中國經濟間諜案」。假如戴有色眼鏡、拿美式概念來生搬硬套中國《反間諜法》，只會得到錯誤答案。

本年10月，國安部曾發布《反間諜法》的誤讀和正解系列文章，連日駁斥相關惡意攻擊抹黑。國安部當時已反駁，《反間諜法》是由1993年《國家安全法》更名而來，是次修訂實質是30年來首次修改完善，是對原法必要補充完善，而階段性修改反間諜相關法律制度更是各國通例。本報綜合報道