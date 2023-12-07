華批評菲律賓 圖強佔仁愛礁
【本報綜合報道】中國常駐聯合國副代表耿爽周二在聯合國大會第78屆會議「海洋和海洋法」議題下發言時，回應個別國家代表有關南海問題的言論。他指處理南海問題，談判協商是現實有效途徑。中方尊重各國依據國際法在南海享有的航行自由，但堅決反對任何國家以此為名，損害中方主權和安全利益。
反對借南海航行自由損中方主權
耿爽表示，南海仲裁案是菲律賓單方面提起，仲裁庭越權管轄，枉法裁判，中方不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。他批評菲方企圖向在仁愛礁非法的「坐灘」軍艦運送加固建築物資，以實現對仁愛礁的永久佔領。中方反對菲方的侵權挑釁行徑，除採取必要措施維護自身領土主權，同時致力通過對話協商妥善處理問題，願就管控仁愛礁局勢與菲方商談。
中方強調，將跟包括菲律賓在內的東盟國家加強對話，排除干擾，繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成南海行為準則，共同維護南海和平穩定。此外，菲律賓海岸防衞隊司令加萬透露，準備在蘇碧灣興建大型巡邏船基地，並計劃向日本增購大型巡邏船。
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