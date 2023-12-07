王毅晤墨西哥外長 推動一帶一路

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外長王毅周二在北京會見墨西哥外長巴爾塞納。王毅表示，今年是中墨建立全面戰略夥伴關係10周年，兩國關係處在承前啟後的重要階段。中方願從戰略高度和長遠角度看待和發展中墨關係，同墨方一道堅持相互尊重、平等相待，推動中墨關係邁上新台階。

墨西哥歡迎更多華企投資 王毅又指，中國和墨西哥合作潛力很大，還有巨大發展空間。雙方應全方位推進經貿、人文等領域交流合作；「一帶一路」已成為最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，歡迎墨方以靈活方式積極參與，雙方可推動高質量共建「一帶一路」同墨西哥發展戰略對接，為墨西哥國家發展增添新的引擎。希望雙方繼續共同努力，推動中拉關係進一步發展。

巴爾塞納表示，墨西哥願同中方一道，推動兩國關係取得更大發展。她又說，歡迎更多中國企業到墨西哥投資興業，加強兩國經貿、禁毒等領域合作。墨方將毫不動搖地堅持一個中國原則。巴爾塞納也感謝中方為墨方應對颶風災害、採購賑災物資提供大力支持。