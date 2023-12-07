美通過減免雙重課稅法 台盼盡快令廠商受惠

【本報綜合報道】美國眾議院籌款委員會日前通過美台快速減免雙重課稅法案，台灣財政部周二表示，台美避免雙重課稅採取雙軌並進方式，除上述法案只差最後一里路，可盡快讓廠商因扣繳稅率調降而受惠；同時推動洽簽一般租稅協定的相關工作，希望把移轉訂價相關機制擴充得更完整。

台灣財政部國際財政司官員指出，台美避免雙重課稅主要有兩個途徑，首先是美國的美台快速雙重稅收減免法案，以修美國國內聯邦稅法方式，快速解決兩地企業正面對的雙重課稅問題。第二是美國的台灣租稅協定法案，授權美國總統與台灣洽簽租稅協定，但諮商或需時3年至5年，如加上美國立法程序，所需時間更多。

台方官員認為，美台快速雙重稅收減免法案可先解決急切問題，未來目標是洽簽全面性租稅協定。官員又指，台灣訂定的避免雙重課稅文書，與美國完成修訂國內法的效果一致，未來只要美國參眾兩院通過並送交總統簽署，美方再與台簽署國際文書，確保雙方互惠，便可生效。