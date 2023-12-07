晤到訪捷克議會要員 游錫堃籲防範北京威脅
【本報綜合報道】捷克參議院外交委員會主席費希爾周二起訪問台灣3天，昨日與立法院長游錫堃會晤。費希爾表示，半導體巨企台積電近來在德國薩克森州設廠，希望與台加強半導體領域合作，促進交流。游錫堃則稱，台捷應審慎防範北京的全面性威脅。
捷克稱積極處理能源安全
費希爾提到，俄羅斯在俄烏戰爭中將能源供應武器化，捷克參議院外交委員會正積極處理能源安全問題。他鼓勵捷克政府更努力對抗敵意行為，如過度依賴大陸，可能重演類似情況。他又指，周二接受了台外交部頒贈的睦誼獎章，認為不只關於其過去貢獻，也反映未來對台灣的承諾，不讓敵意國家傷害主權與經濟發展。
游錫堃提到，台灣與捷克今年7月開通直航，台灣政治大學與費希爾的母校查理大學共同合作的半導體供應鏈韌性中心近來亦在捷克揭牌，將有助兩地雙邊交流。他指摘，北京和莫斯科欲改變既有國際秩序的企圖昭然若揭，北京屢屢在台海製造事端，恫嚇與軍事威脅台灣，導致印太區域以至全球局勢緊張。
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