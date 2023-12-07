晤到訪捷克議會要員 游錫堃籲防範北京威脅

捷克稱積極處理能源安全

費希爾提到，俄羅斯在俄烏戰爭中將能源供應武器化，捷克參議院外交委員會正積極處理能源安全問題。他鼓勵捷克政府更努力對抗敵意行為，如過度依賴大陸，可能重演類似情況。他又指，周二接受了台外交部頒贈的睦誼獎章，認為不只關於其過去貢獻，也反映未來對台灣的承諾，不讓敵意國家傷害主權與經濟發展。