台派員駐蒙特利爾 陸方批評加國違一中原則
【本報綜合報道】中國駐加拿大使館發言人周二批評，加方不顧中方嚴正立場，執意允許台灣當局設立所謂駐蒙特利爾台北經濟文化辦事處，嚴重違反一個中國原則，向台灣當局發出錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加提出嚴正交涉。
發言人表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括加拿大在內的所有國家交往的政治基礎。全世界已有182個國家在一個中國原則基礎上與中國建立外交關係。這充分顯示堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。台灣當局逆時代潮流而動，意圖通過設立所謂辦事處顯示國際存在、拓展國際空間，這不過是又一場譁眾取寵的政治鬧劇，任何謀求台獨分裂的陰謀都不可能得逞。
陸指反制後果由加國承擔
中方再次敦促加方恪守一個中國原則，立即停止支持「台獨」分裂活動、損害中國核心利益的行徑。如加方執意妄為，中方必將作出有力應對，由此產生的一切後果由加方承擔。
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