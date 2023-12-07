台派員駐蒙特利爾 陸方批評加國違一中原則

發言人表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括加拿大在內的所有國家交往的政治基礎。全世界已有182個國家在一個中國原則基礎上與中國建立外交關係。這充分顯示堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。台灣當局逆時代潮流而動，意圖通過設立所謂辦事處顯示國際存在、拓展國際空間，這不過是又一場譁眾取寵的政治鬧劇，任何謀求台獨分裂的陰謀都不可能得逞。