疑掛霹靂17空對空導彈 殲16演訓照曝光

【本報綜合報道】中國軍網英文版網站日前公布殲16戰機編隊實戰訓練照片，其中兩架戰機左翼各掛載一枚比霹靂15更長、彈徑更大的空對空導彈，外界猜測可能是霹靂17遠程空對空導彈。霹靂17導彈專為打擊敵方預警機、加油機等二線支援機型而度身設計。

最高速達4馬赫 射程300公里 美國軍事新聞網站「戰區」報道，霹靂17可能使用雙脈衝火箭引擎，並由4個小尾翼和向量控制裝置綜合機動。它的最高速度可達至少4馬赫（約每小時4,900公里），射程至少超過300公里，可在預警機最大探測距離外發動攻擊，擊落敵方預警機將能進一步掌握空戰主動權。

普遍認為，霹靂17採用電子掃描陣列雷達及雙向數據鏈結合導引方式，具備優秀抗電子干擾能力。由於霹靂17長度接近6米，或無法裝入殲20隱形戰機的內置彈艙，只能掛載在武器掛架上。

台灣有軍事專頁記錄到，台軍迪化號護衞艦周一透過無線電向解放軍呼和浩特驅逐艦號廣播，指對方的行動已嚴重破壞台海和平穩定及安全；又向解放軍宜興號護衞艦喊話，稱對方如執意進入24海里鄰接區，台軍將被迫採取驅離行動。解放軍軍艦反斥台方言詞挑釁，又指相關鄰接區並不存在，解放軍軍艦在此正常航行，要求台艦立即調整航向，保持3海里以上安全距離。截至昨日上午6時的24小時內，台軍偵獲解放軍軍機7架次、軍艦5艘次持續在台海周邊活動，未越海峽中線。