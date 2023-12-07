美軍頭：需穩定資金援台

俄烏中東戰事持續 外界憂難兼顧兩岸局勢 俄烏戰爭及加薩戰事持續，令外界憂慮美國無法兼顧對以色列、烏克蘭及台灣的安全援助。惟美國參謀長聯席會議副主席、海軍上將格雷迪周一表示，正穩定地向以色列、烏克蘭及台灣提供安全援助，但國會可通過包含補充經費的預算，確保援助能穩健地持續。

指瀕海戰鬥艦按國際法駛南海 格雷迪出席美國智庫大西洋理事會的研討活動，他稱：「你看看需要甚麼支持烏克蘭，看看需要甚麼支持我們的以色列夥伴，然後當然，你把台灣放在首位。我們有一個架構，我們有與作戰指揮官和其他人一起建立的架構，應該讓我們能夠同時指揮和控制這三件事。」他指國防部需要穩定和可預測資金，用於援助以色列、烏克蘭和台灣，同時改善國防部戰備和更新武器。

格雷迪談及瀕海戰鬥艦吉福茲號近日進入中菲爭議的南沙群島仁愛礁水域一事，表明美方將繼續按照國際法在國際水域活動，包括南海和台灣海峽。他還指，美國幸好在中東和其他地區擁有盟友和夥伴，這是中國缺乏的戰略優勢。根據美國國會研究處9月一份報告，指部分觀察人士認為台灣民防準備不足；台軍面臨人員流失，在招募及培訓遇到困難。

美國海軍第7艦隊證實，一架P8A反潛巡邏機昨日沿台灣海峽中線由北向南飛行。解放軍東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。

美巡邏機穿越台海 解放軍監視 美軍聲明指，P8A飛越台灣海峽的國際空域，根據國際法開展行動，維護各方的航行權利和自由，表明美方對自由開放的印太地區之承諾，將繼續在國際法允許的地方飛行、航行、行動。北京大學智庫南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）確認，一架編號為AE67DA的P8A，周二從日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛，昨日上午11時41分至中午12時10分由北向南飛越台灣海峽上空。本報綜合報道