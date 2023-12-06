疫情後爆俄烏戰 搞亂經濟與航運

全球貿易由上世紀70年代到2019年，增長了60倍，但如今遇到的重大變化、危機、混亂及碎片化，成為全球經濟最嚴峻的問題。時至今日，國際海上貿易及航運，由三、四十年前西方領先，到如今漸漸落後，今天全球最大海運港是上海，前列的都在亞洲；美國的洛杉磯下跌至排第9位，歐洲最大的荷蘭鹿特丹港及比利時安特衞普港，分別排第11及第13位。

2020年中國爆發新冠疫情，加上其後的俄烏戰爭，使世界曾經蓬勃發展的經貿關係及航運，遭遇一次又一次的挫折。中國新冠疫情肆虐時，對全球多國港口斷運，曾使歐美國家一度缺乏日常用品如衞生紙及止痛藥等的供應，特別是防疫用品及藥物，一度供應緊張。當然，全球供應鏈也受到打擊，最明顯的例子是歐洲空中巴士也因欠缺中國零件而一度停產。

能源及穀物價格飆升 2018至2020年，全球貿易萎縮了7%，非洲萎縮了14%，其中北非更高達26%；亞洲萎縮了6%，西亞地區更高達20%；美歐及澳洲則萎縮了7%。到俄烏戰爭爆發，最受打擊是歐洲對俄羅斯的禁運，因為它十分依賴俄國石油和天然氣，俄羅斯是全球最大天然氣及第三大石油出口國。

2020年4月，國際石油因為新冠疫情而需求大減，平均每桶只需要17美元；但到2022年7月，已上升至每桶115美元。天然氣則由2021年6月的每兆瓦時（MWh）34歐元，升到2022年8月的310歐元。結果去年1至10月，歐洲消費者油氣價升了36%，石油出口國則由2021年賺3,200億美元，增加至去年的9,070億美元，同時得益的天然氣輸出國，還有美國、挪威、阿塞拜疆及卡塔爾。俄羅斯因有中國及印度增加購買油氣，並未遭受重大損失。

此外，穀物價格也上升，2020年5月至2021年5月就上升了40%，到2022年5月，由於烏克蘭無法出口，穀物價格更比2020年5月上升了74%，備受影響的糧食入口國有埃及、印尼、孟加拉、突尼斯、摩洛哥、泰國及菲律賓等，而法國、波蘭、澳洲和巴西，則因高價穀物出口而得益。

上面的情況說明，新冠疫情及俄烏戰爭使貿易航運大受影響，也混亂不堪；而能源及穀物價格的飆升，則對窮國打擊至大。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻