澳洲果園屹立逾150年 傳承第8代 拓新徑經營

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省北部高原一座始建於1865年果園，一直由約曼斯（Yeomans）家族持有和經營，至今已傳承第8代，但仍經得起時間的考驗，並持續發展和開拓新徑。

第6代主人約曼斯（Warren Yeomans）表示，果園的包裝棚經歷百年始終存在，形容它是果園的心臟，見證了一代代家族成員成長，而家族成員則見證了採摘和包裝農產物的過程從人工到機械和科技轉變。為提高工作效率，他指果園數十年來經歷不少變化，包括樹木大小、儲存和交付農作物等。

計劃釀造蘋果酒 約曼斯的二兒子湯姆（Tom Yeomans）一直致力確保農場可持續發展，如在網上學會使用魚類和海藻提取物的豐富營養改善土地質量。果園家族除生產各種果汁外，未來亦計劃釀造蘋果酒。雖然果園持續力求改變，但約曼斯指他對種植水果的熱愛從未改變。

果園如今引入機械提高工作效率。 約曼斯