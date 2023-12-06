豪華飯糰膺日本年度美食

日本東京一間飲食調研公司前日公布最能反映今年世態的年度美食，由材料豐盛、外觀華麗的豪華版飯糰當選。年度美食根據餐飲店資訊網站上的檢索歷史、問卷調查、評審等決定。今年的候選項目還包括用米粉替代漲價的進口小麥製作的「米粉美食」、作為可持續水產資源的「陸上養殖魚」（小圖）等。