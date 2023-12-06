慘遭灰熊撕毀下顎 美漢術後計劃演講

【本報綜合報道】美國蒙大拿州一名男子今年9月初意外遭灰熊襲擊，導致下顎嚴重撕毀，所幸他大難不死，事後亦接受手術重建下顎和牙齒。儘管他在事件中失去整個下顎，但仍然保持積極樂觀心態。下一場手術定於明年3月執行，屆時他或能重新進食固體食物。

堅毅精神鼓舞他人 61歲的諾蘭德（Rudy Noorlander）9月初在當地一個國家森林公園，協助一對父子尋找鹿期間，遇到一隻2.74米高的灰熊。由於事發突然，他反應不及，未能使用防熊噴霧，隨身攜帶的槍枝亦失靈，惟有徒手猛擊灰熊，詎料灰熊竟抓住他下半張臉不肯放手，其胸部和手腳均留下牠的抓痕及咬痕，黑熊最終自行離開。他事後已記不清詳細經過，但調侃此經歷為「一生中最惡心的法式熱吻」。

事發後，諾蘭德日常生活受極大影響，坦言現在懷念一些他曾經認為理所當然的事情，如吃飯、吞嚥、清晰說話和刷牙等。不過，他並未因此自暴自棄，認為事件使他感覺與上帝拉近距離，更計劃未來在教堂靈修和發表勵志演講。