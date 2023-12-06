製低脂快餐減重 英女成網紅

由逾161公斤變約114公斤 英國英格蘭漢普郡一名女子縱然重逾161公斤，卻沒有放棄對快餐的熱愛，反而通過製作健康版快餐，讓自己成功減重約47公斤。她目前會在社交平台上與網民分享自己的「健康食譜」，更因此收穫大量粉絲。

30歲的塔爾克（Georgia Tulk）最愛吃薄餅、漢堡包等高熱量食物，她在中學時期體重開始增加，其後經常因此受到欺負。她不僅因羞於走上機艙通道，試過在飛機上憋尿7個小時，更曾因扣不上安全帶，被工作人員要求從過山車下來。

換食材助控制卡路里 儘管遭遇種種不快經歷，但塔爾克不想為減肥而吃乏味、無聊的食物，於是決定製作健康版快餐。她把牛油或芝士換成低脂版本，並使用瘦肉作為食材，除披薩和漢堡包外，也會製作低熱量雪糕等甜點，其中脂肪、糖和鹽的含量較少，藉此控制卡路里攝入。

談及如今感受時，塔爾克指自己充滿信心，心態也完全改變，雖然仍在減肥之旅中，但自己實際上很享受這個過程。她呼籲人們找到適合自己的東西並堅持下去，「讓自己自由地享受食物，如果你犯了錯，不要責怪自己」。本報綜合報道

塔爾克減肥後（右圖）能夠穿上牛仔外套。 部分自製低熱量快餐