美駐玻國前大使 做古巴間諜40年

被捕起訴3聯邦罪 美國前駐玻利維亞大使羅查涉嫌替古巴從事間諜活動超過40年，上周五在佛羅里達州邁阿密落網，前天被控在沒有通知司法部部長情況下串謀充當外國政府代理人等合共3項聯邦罪名。司法部部長加蘭形容，這是外國特工影響華府最大及滲透時間最長案件之一。

73歲的羅查（Victor Manuel Rocha）在哥倫比亞出生，1978年成美國公民。他由1981年至2002年成為美國國務院僱員，1994年至1995年曾在白宮國家安全委員會工作，主要負責北美、中美及南美事務，2000年至2002年成為駐玻利維亞大使。當離開國務院後，他2006年至2012年曾任美國南方司令部指揮官顧問。

FBI放蛇會面揭發 根據起訴書，羅查涉嫌2022年至2023年與一名由美國聯邦調查局（FBI）人員偽裝古巴政府情報部門代會多次會面，自爆已替古巴工作數十年，時間跨越40年。當臥底宣稱自己是古巴派駐邁阿密秘密代表，任務是成為新聯絡人及制訂新溝通計劃時，他回答：「是的。」

在會面過程中，羅查講述自己身為古巴情報人員活動，甚至為此慶祝，更用「我們」來稱呼他與古巴，同時形容美國是「敵人」。此外，他提到古巴已故前總統卡斯特羅是「指揮官」，古巴情報部門聯絡人是其「同志」，更形容自己協助古巴間諜工作取得全勝。

直至上周五，羅查終於被捕，更被控由1981年起在沒有通知司法部部長情況下串謀充當外國政府代理人行事及透過虛假陳述取得護照等聯邦罪名。他前天已在邁阿密地區法院提堂，今天會得知能夠獲准保釋。

美司法部長炮轟 案件曝光後，加蘭批評羅查透過在美國政府覓得職位，從而接觸非公開訊息，有能力影響國家外交政策。FBI局長克里斯托弗‧雷指摘羅查與其他聯邦官員一樣，曾宣誓支持及捍衞國家憲法，卻公然違反誓言，背棄國民信任。本報綜合報道