韓增購20美F35A戰機 懾平壤

【本報綜合報道】南韓周一以受到北韓核武及導彈威脅為由，宣布向美國增購20架F35A隱形戰機；同時採購巴西製C390中型運輸機，強化在空中運輸及執行維和行動的能力。

耗資43億元買C390運輸機

南韓國防部防衞事業廳表示，增購F35A隱形戰機有助增加獨立威懾及應對能力。它是南韓三軸型體系中先發制人殺傷鏈的核心戰力，第一期引進40架，去年1月完成實戰部署，但其中一架因鳥擊損毀而退役。第二期訂購的同款戰機價值4.26萬億（韓圜‧下同，約258億港元），預計2028年完成部署。防衞事業廳證實，動用7,100億（約43億港元）購買C390運輸機，但沒有公布數目，預計2026年完成。南韓空軍目前使用美製C130J運輸機，訂購不同機型的情況可謂十分罕見。