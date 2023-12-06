韓固體燃料火箭第3次試射成功

【本報綜合報道】南韓國防部周一表示，南韓國防科學研究所自主研發的固體燃料火箭，當天在濟州島近岸海域一艘駁船成功進行第3次試射，將搭載小型合成孔徑雷達的商業衞星送入軌道。

載實體衞星 對地觀測 此次發射升空的衞星由韓華集團旗下韓華系統自主研發，重量約100公斤，成功送入地球650公里上空軌道，將執行對地觀測任務。該運載火箭前兩次試射分別是去年3月和12月，都是搭載模擬衞星，今次試射搭載實體衞星。國防部2025年將進行最後一次試射，亦將發射實體衞星。

國防部官員表示，今次試射取得成功，驗證固體燃料火箭的大部分核心技術，推動南韓把小型衞星送入地球軌道的自主研發技術進展。研發工作完成後，南韓軍方將具備可以根據國家安全需求或緊急情況，及時發射小型觀測或偵察衞星的能力。南韓產固體燃料火箭的推力，為北韓同類火箭1.5倍以上。

另一方面，南韓軍方正在研發微小衞星技術，執行監視和預警任務，並計劃到2025年部署5顆軍事偵察衞星，執行對北韓境內戰略目標的監視任務。