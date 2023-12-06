傳哈馬斯火箭 擊中核導彈基地 以國噤聲

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯10月7日向以色列發射多達5,000枚火箭，為當天突襲行動拉開帷幕。美國傳媒周一報道，當天其中一枚火箭擊中以色列中部一個相信存放核導彈的空軍基地，襲擊引發的火勢一度逼近導彈存放設施。

涉事斯道特‧米察（Sdot Micha）空軍基地位於以色列中部地區，距離西南方的加薩地帶及東方的耶路撒冷分別大約40公里及24公里。美國傳媒引用以色列警報系統數據及美國衞星圖像等公開資料，指出火箭當天上午10時擊中基地範圍，落在一個杰里科導彈設施、一個大型雷達系統、一個防空導彈系統附近的小溝壑，產生的爆炸在一處茂密、乾燥的植被引發火災，但無法證實是否還有其他火箭擊中該基地。

火勢逼近導彈存放設施 同日早上10時半拍攝的衞星圖像顯示，上述是基地的唯一起火點；之後數小時的衞星圖像可見火勢迅速蔓延，消防派出至少兩架滅火飛機，現場留有紅色阻燃劑條紋。翌日衞星圖像顯示，為了遏制火勢，樹林開闢新道路和防火帶，當時大火已經撲滅。大火燒毀基地約40英畝土地，但武器和設備仍然安全。報道指出，火勢在距離杰里科導彈設施大約300米處停止，但燒到設在山上的大型雷達系統120米範圍內。

核彈頭疑存放遠離基地 報道提到，哈馬斯及其他巴人武裝組織通常發動的火箭攻擊，目標都是接近加薩地帶的以色列地區，在罕見情況下使用長程火箭，襲擊距離更遠的城市如特拉維夫，但不會對付相對靠近、存放先進武器的軍事基地。雖然這些火箭準確度較低，但報道認為哈馬斯並非意外擊中在公開衞星圖像顯示的斯道特‧米察空軍基地，在火箭墜落點大約3.2公里範圍內，除了性質敏感的軍事設施外，就幾乎沒有其他的目標。

美國科學家聯盟成員兼核武專家克里斯滕森（Hans Kristensen）曾經研究斯道特‧米察空軍基地，估計上址有25個至50個搭載核彈頭的杰里科導彈發射器，但認為核彈頭很大機會存放在另一個遠離基地的地方，所以在哈馬斯火箭攻擊時未有受到威脅。他又稱，即使火勢蔓延至基地的導彈設施，基地的地底及地道儲存設施能夠承受破壞，但在揮發性燃料和彈藥庫附近發生如此大規模的火警，仍然存在風險。

對於上述報道內容，以色列國防軍發言人拒絕發表評論。以色列政府從不公開承認或否認擁有核武，美國科學家聯盟曾經發表報告，估計以色列擁有最多90枚核彈，由戰機、陸基彈道導彈甚至可能是海基巡航導彈投射。杰里科導彈屬於彈道導彈，設有II型及III型兩個型號，前者射程超過1,500公里，後者射程大約4,000公里。本報綜合報道

以色列核導彈基地位置圖