以警搜集哈馬斯性罪行證據

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯被指在10月7日突襲以色列時，干犯強姦和性暴力等罪行，以色列警方稱正在搜集證據調查。哈馬斯周一否認有關指控，表示都是「毫無根據的謊言」。

以色列高級警官哈魯什（Shelly Harush）向國會議員表示，調查人員從目擊者、醫務人員、病理學家收集1,500多份「令人震驚且難受的證詞」，指哈馬斯襲擊時，有女子上身和腰部以下都被脫光，有證人稱目睹一名年輕女子被輪姦、殘害和謀殺等。聯合國婦女署也表示，對以色列西南部遇襲期間「大量基於性別的暴行」感到震驚。哈馬斯反駁指摘類似指控都是「猶太復國主義運動的一部分」，宣揚毫無根據的謊言和指控，並妖魔化巴勒斯坦抵抗運動。