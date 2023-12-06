土總統稱以總理「加薩屠夫」

埃爾多安

【本報綜合報道】以色列擴大在巴勒斯坦加薩地帶的地面行動之際，土耳其總統埃爾多安周一斥責以色列總理內塔尼亞胡是「加薩屠夫」，應該因涉嫌戰爭罪而受審，就像前南斯拉夫總統米洛舍維奇一樣。

指應被控戰爭罪受審 埃爾多安在伊斯坦布爾舉行的伊斯蘭合作組織會議發表演說時，重複以「加薩屠夫」指稱內塔尼亞胡：「加薩屠夫內塔尼亞胡不僅是戰犯，而且肯定會作為加薩屠夫受到審判，就像米洛舍維奇受到審判一樣。」他也指摘聯合國安全理事會常任理事國妨礙結束暴力，「一方面有121個國家表示要『停止戰爭』和『不再流血』，但另一方面有3個或5個國家全力支持以色列的施襲。這樣的架構不可能給人類帶來和平或希望」。

另一方面，紅十字國際委員會主席什波利亞維奇周一到訪加薩地帶，表示當地民眾遭受的苦難是無法忍受，已經沒有安全的去處，而且由於以色列軍隊圍困，目前也無法採取適當的人道主義應對措施，是不可接受；呼籲各方根據國際人道法保護和尊重平民生命，並強調必須釋放被扣押的人質，以及讓紅十字會人員探望他們。

內塔尼亞胡