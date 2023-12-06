以方被指空襲加薩南部安全區 釀數十死

周一較早前，以色列國防軍發布地圖，把加薩地帶南部地區主要城市汗尤尼斯的四分之一地區，標記為必須立即疏散的地區，命令居民離開並往南方和西方走，去到地中海沿岸和埃及邊境附近城鎮拉法。惟居民表示，被告知前往的地區也遭攻擊。拉法一處巴人被告知是安全避難點的地方，遭以軍在地面炸出一個籃球場般大小的彈坑，有小童被炸死埋在瓦礫堆，居民控訴：「他們（以軍）告訴你這是個安全區，但整個加薩地帶沒有安全區。」亦有居民稱以軍坦克進入加薩地帶，切斷連接南北的主要路線。以軍表示，從汗尤尼斯向北的中央道路「成為戰場」，已經關閉。