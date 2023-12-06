以方被指空襲加薩南部安全區 釀數十死
【本報綜合報道】以色列國防軍周日宣布，把針對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的地面行動擴大至加薩地帶全境，隨即加強攻擊南部地區，於周一發動猛烈空襲造成數十名巴人死傷；當地有居民指控，以色列國防軍攻擊下令居民前往避難的安全區。
周一較早前，以色列國防軍發布地圖，把加薩地帶南部地區主要城市汗尤尼斯的四分之一地區，標記為必須立即疏散的地區，命令居民離開並往南方和西方走，去到地中海沿岸和埃及邊境附近城鎮拉法。惟居民表示，被告知前往的地區也遭攻擊。拉法一處巴人被告知是安全避難點的地方，遭以軍在地面炸出一個籃球場般大小的彈坑，有小童被炸死埋在瓦礫堆，居民控訴：「他們（以軍）告訴你這是個安全區，但整個加薩地帶沒有安全區。」亦有居民稱以軍坦克進入加薩地帶，切斷連接南北的主要路線。以軍表示，從汗尤尼斯向北的中央道路「成為戰場」，已經關閉。
北部學校亦捱炸 逾50人亡
另一方面，以軍裝甲部隊司令易卜拉欣周一表示，在加薩地帶北部地區的戰爭目標接近完成，將開始把地面行動範圍擴大到其他地區，目標是打倒哈馬斯；國防部長加蘭特表示，將把加薩城與加薩北部整個地區割裂。巴勒斯坦官方傳媒報道，以色列周一空襲加薩地帶北部地區兩間收容無家可歸者的的學校，造成至少50人死亡。
世界衞生組織周一接獲以色列國防軍警告，指對方表示地面行動有機會導致加薩地帶南部地區兩個醫療倉庫物資報廢，要求24小時內轉移物資。以色列國防部政府領土活動協調處否認要求世界衞生組織撤走倉庫物資，已經向聯合國代表明示此事。
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