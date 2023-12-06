以軍海邊建水泵 謀淹浸哈馬斯地道

【本報綜合報道】以色列國防軍至今在巴勒斯坦加薩地帶，發現至少800條回教激進組織哈馬斯的地道。美國傳媒周一報道，以色列國防軍已經在加薩地帶海邊建設水泵，計劃抽取海水淹浸地道，從而破壞地道迫使在內的哈馬斯武裝分子上地面。

迫使武裝分子攜人質撤出 知情美國官員表示，以色列國防軍上月中已經在加薩地帶北部地區沙提難民營以北約1.6公里處，搭建至少5個大型海水水泵，每個每小時可以從地中海抽取數千立方米的海水灌入地道，在數周內淹浸它們。以色列上月初知會美方上述計劃，華府內部討論其可行性，並衡量環境影響及軍事價值，部分美國官員私下表明有疑慮，部分官員支持計劃。美國官員透露，以色列政府未有作出最終決定，不知何時實行。

根據報道指出，計劃能夠令地道內的武裝分子及人質被迫離開，知情人士拒絕交代以色列是否會在所有人質獲釋前便開啟水泵，亦不知計劃的可行度，因為無人清楚地道細節和附近地質。以色列國防軍官員拒絕回應報道，但指軍方利用多個方法清除哈馬斯的恐怖活動能力，包括不同的軍事和科技手段。

專家指出，由於不知地道的透水力和多少海水會滲入土壤，很難評估計劃對現有的食水及污水處理系統、地下水儲備、附近建築物穩定性等的影響。假設三分之一的哈馬斯地道已經受到破壞，以色列或需要抽取100萬立方米的海水摧毀其餘地道。