驅逐艦紅海險捱炸 美方淡化

擬建海上特遣隊 應對也門叛軍威脅 巴勒斯坦加薩地帶戰火愈燒愈烈之際，美國與也門叛軍青年運動在歐亞戰略通道曼德海峽的衝突日益加劇。白宮國家安全顧問沙利文周一表示，美方與盟友商討設立海軍特遣隊，護送通航紅海與亞丁灣的商船。部分美國官員質疑拜登政府，故意淡化美軍艦艇接二連三成為攻擊目標的重大威脅，對此感到沮喪。

與伊朗暗中角力升級 自從以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯今年10月爆發衝突後，美國海軍艦艇多次在紅海、曼德海峽、亞丁灣一帶海域，與伊朗「抵抗軸心」勢力之一的青年運動交手，使用防空導彈及艦炮擊落導彈及無人機等空中威脅。以最新一宗周日發生的衝突為例，美國國防部在翌日舉行的記者會強調，初步評估認為捲入其中的神盾驅逐艦卡尼號，並不是青年運動無人機的攻擊目標，但稱艦長感受到威脅而擊落它。

美國在伊拉克及敍利亞駐軍部隊最近遇襲後，都發動自衞性質的空襲，對青年運動施襲卻無動於衷，因此五角大樓的說法遭記者質疑。被問及是否徹底排除青年運動施襲目標是卡尼號而非商船的可能性時，國防部發言人辛格重申「沒有排除任何事情」，但承認無人機與卡尼號的距離之近，令艦長判斷需要迎戰及擊落它；記者追問為何這不屬於對卡尼號的潛在攻擊時，辛格聲稱這是目前情報分析得出的評估。

拜登不欲局勢添緊張 美國傳媒周一引述知情美方官員報道，美國海軍明顯在紅海及波斯灣受威脅，他們提到當美軍艦艇發現目標接近或飛來時，都評估這是威脅及擊落它，形容很難再找到第二次機會，現時美軍艦艇在紅海地區遭遇如此挑戰。拜登政府被指淡化紅海局勢的嚴重性，旨在避免不必要地令緊張局勢升級，因此煞費苦心地表示不知道卡尼號是否目標，但同時故意留下迴旋餘地，沒有明確表示軍艦不是青年運動的目標。

15火箭攻美駐敍基地 曼德海峽北連紅海、南接亞丁灣，是往來大西洋及印度洋最短航線上的必經航道。沙利文周一在白宮表示，有理由相信前一天的攻擊由青年運動在也門發動及獲得伊朗支持，美方將選擇時間及地點後，採取合適行動回應；又強調所有國家依靠海上貿易維持經濟發展，「這是涉及整個世界的問題」。他透露：「我們正在與其他國家討論設立海上特遣隊，涉及夥伴國家及美國的船艦，確保在紅海的安全通航。」

另一方面，美國中央司令部周一表示，當地時間周日大約下午2時15分，15枚122毫米火箭從伊拉克發射，攻擊位於敍利亞的美方基地魯馬林（Rumalyn）降落區，沒有人員受傷或裝備受損。美國為首的聯合特遣隊之後利用無人機找到火箭發射點，並把位置通報伊拉克安全部隊；後者到場發現一輛改裝後搭載20枚火箭的運油車。本報綜合報道

也門叛軍青年運動武裝分子11月20日在紅海挾持貨船。 左及右圖：伊拉克武裝分子把運油車改裝為火箭發射平台。 美國軍艦與青年運動交火事件簿