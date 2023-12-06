坐按摩椅未付費 火車客遭職員辱罵

【本報綜合報道】江蘇省南京市日前有網民爆料稱，旅客在火車站坐到按摩椅上，由於沒有掃碼付費，不但遭工作人員上前驅趕，更被辱罵「掃不起就不要坐」、「丟臉」等。上海鐵路局工作人員周一表示，沒有不消費不能坐按摩椅的情況，如果屬實會派員處理。

事發於上周六，爆料者來到火車站發現沒地方坐，於是坐到按摩椅上休息。當爆料者坐下不久，一名疑似女工作人員便上前催促爆料者及坐在其旁邊的大叔掃碼付費。由於大叔不想掃碼，該工作人員便出言辱罵，指其「要不掃就別擱這了」、「真是丟中國人的臉」等。發現爆料者正在拍攝後，該工作人員便要求刪片，更在爆料者檢票進站後追進去欲搶其手機。

經營區域須停業整頓 針對上述爆料，上海新上鐵實業發展集團有限公司回應稱，經初步調查，上周六下午4時許，在南京站南廣場1號候車室內，按摩椅經營廠家工作人員巡視過程中，由於掃碼問題與旅客發生爭執，給旅客帶來不良服務體驗。新上鐵公司已責成按摩椅經營廠家勸退相關工作人員，並責令該按摩椅經營區域停業整頓。