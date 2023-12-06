女生遺手機遭檢走 安徽男索2200元贖回費

【本報綜合報道】安徽合肥市一名女大學生近日在自助餐廳用餐時，在取餐處遺下手機，後被一名男子拿走。惟男方竟要求女方支付2,000元（人民幣‧下同，約2,222港元），才能拿回手機，否則就將手機紀錄全部刪除。女事主表示，手機內不但有重要資料，還有其過世家人的照片。當地警方回應稱，警方無權強制要求男子歸還手機，建議失主到法院起訴。

內媒近日報道，張姓女事主等3人上月19日到合肥某自助餐廳用餐，期間發現手機不見了，久尋未果選擇報警求助。警方翻查閉路電視畫面，發現手機被一名年約30歲的男子檢走。張女隨後與耿姓男子聯繫，原以為可取回手機，但對方竟要求付款才能歸還。

律師：不歸還屬侵佔他人財物 張女表示願意支付部分費用給耿男，但對方拒絕歸還。事發餐廳上周六回應稱，耿男先前確實聯繫過餐廳，提出幾百元好處費的要求，但因老闆不在，工作人員未答應其要求。有律師表示，手機的所有人是張女，若耿男不歸還，屬於侵佔他人財物，女方可起訴到法院要求對方歸還。

耿先生周一表示，他認為張女的態度不好，一氣之下才說要刪除手機資料。收到警察聯絡後，自己決定歸還手機。他當時和張女談的是1,000元（約1,100港元），但對方後來又說先轉500元（約550港元），郵寄到了再轉500元，當時就比較氣憤，目前手機已寄出。他的個人隱私被曝光，已影響正常生活。