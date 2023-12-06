強雨雪逢暖氣故障 石家莊居民凍到病

捱冷近一周 零下4℃供熱管網搶修 內地東北多地氣溫連日開始下降，河北省石家莊市前天一度錄得零下4℃。當地民眾日前投訴，市內橋西區及新華區大範圍停止供應暖氣接近一周，恢復供暖時間一改再改，更因此生病。內媒前天報道，供暖公司華電供熱已完成搶修，正恢復供暖，未來會公布退款通知。

由11月27日晚上開始，石家莊橋西區及新華區多地突然停供暖氣。居民李先生表示，他家室溫在停供暖氣後只有16℃左右，由於妻子及孩子因感染流感而發燒，若開睡房冷氣再調校至30℃取暖，恐會導致室內太過乾燥，造成患者喉嚨不舒服，只能開啟客廳冷氣供暖，再打開睡房門。

恢復供暖時間一改再改 直至上周六，華電供熱終於開始供暖，足足停供6天。大批居民事後在網上提及自己在停供暖氣期間實在抵受不了寒冷天氣，「沒扛住感冒了」。另有網民投訴，華電供熱發布恢復供暖短訊內容連日一改再改，例如11月28日聲稱「預計24小時內恢復正常」，翌日卻改稱「預計48小時內消除缺陷，逐步升溫恢復正常」，之後又改成「預計24小時內完成搶修，隨後逐步升溫恢復正常供熱」。

然而，並非所有用戶均收到短訊，李先生正是其中一名沒有收到任何消息住戶。為此，他於上周五特意致電市長熱線，得到回覆只提到正在搶修。他憶起屋苑去年亦曾因管道出現問題而停供暖氣一天，並說：「停供1天能理解，主管道一崩裂停暖6天就說不過去了，剛供暖才沒多長時間。」

華電稱須注水增溫增壓 華電供熱解釋，由於橋西區及新華區供熱主管網出現兩處漏水點，導致影響範圍較大，現已完成維修，由於注水量較大，需注入2.5萬噸水，故耽誤一些時間，正增溫增壓，開始啟動二次網循環。談及退款問題時，華電供熱稱具體情況有待集團通知，不確定會否按停暖日數計算，應該會統一退款到供熱卡中，受影響用戶明年可少交費用。

中央氣象台昨預測，受較強冷空氣影響，內蒙古自治區及東北地區等地由昨天至明天降溫4至8℃，其中內蒙古東部及黑龍江省等地降溫幅度可達10至14℃，局地更超過14℃。此外，西北地區東部、內蒙古中西部及華北等地在同一時段會有4至6級風，陣風達到7至8級，局地9至10級。本報綜合報道