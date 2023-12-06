旅居蘇格蘭兩熊貓 返抵四川

【本報綜合報道】旅居英國蘇格蘭的大熊貓「陽光」和「甜甜」，周一離開居住12年的愛丁堡動物園返回中國，不少市民專程前往道別，牠們昨日早上安全抵達四川省成都市雙流機場，將在雅安市的中國大熊貓保護研究中心隔離檢疫一個月。

居動物園12年不少英人前往道別 當地時間周一早上，愛丁堡動物園人員小心翼翼地把安置「陽光」和「甜甜」的箱運上貨車，為了讓大熊貓習慣箱內環境，園方提前開展適應訓練，並貼心地為大熊貓準備「飛機餐」，是在英國本土種植的新鮮竹子。上午9時45分左右，運送大熊貓的貨車緩緩駛出動物園的大門，啟程前往機場。儘管「陽光」和「甜甜」出發前數天進入隔離期，不少當地市民周一仍然前往動物園欲睹牠們一面。

2011年12月，蘇格蘭皇家動物學會與中國野生動物保護協會達成協議，「陽光」和「甜甜」送往愛丁堡動物園。蘇格蘭皇家動物學會行政總裁菲爾德表示，大熊貓是標誌性的物種，也是故事書中常見的角色，所以當人在現實生活中看到牠們時，會有非常強烈的情感反應，這讓人們能夠與自然建立聯繫，更加熱愛動物。

陽光 甜甜