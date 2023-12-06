新產品涉佛教元素捱轟 喜茶下架

【本報綜合報道】內地連鎖飲品公司喜茶近期和景德鎮中國陶瓷博物館聯名推出的「佛喜」茶拿鐵，但飲品外包裝涉及宗教元素遭受批評。廣東省深圳市民族宗教事務局工作人員周一表示，該局上周五約談喜茶公司，該公司周日把飲品下架，同時就相關情況作出檢查。

廣東省深圳市民族宗教事務局工作人員表示，經過民宗部門和市場監管等部門會商研究，喜茶其實「擦邊球」，現在約談該公司是法律手段之一，對方也很配合，認錯態度很好，上周五已經給該局發出整改報告，又下架所有涉事飲品。雖然目前「喜茶GO」小程序已經沒有「佛喜」茶拿鐵這款產品，但在該公司官方微博仍然有兩條關於該款產品的發文。