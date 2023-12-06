新產品涉佛教元素捱轟 喜茶下架
【本報綜合報道】內地連鎖飲品公司喜茶近期和景德鎮中國陶瓷博物館聯名推出的「佛喜」茶拿鐵，但飲品外包裝涉及宗教元素遭受批評。廣東省深圳市民族宗教事務局工作人員周一表示，該局上周五約談喜茶公司，該公司周日把飲品下架，同時就相關情況作出檢查。
致敬陶瓷美術大師
內地傳媒報道，涉事茶拿鐵飲品為致敬中國陶瓷美術大師曾龍升作品《釉下加彩十八羅漢塑像》，飲品包裝共有3款，分別印有沉思羅漢、伏虎羅漢、歡喜羅漢。根據內地《宗教事務管理條例》、《關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見》、《互聯網宗教信息服務管理辦法》等規定，禁止以宗教名義進行商業宣傳。
廣東省深圳市民族宗教事務局工作人員表示，經過民宗部門和市場監管等部門會商研究，喜茶其實「擦邊球」，現在約談該公司是法律手段之一，對方也很配合，認錯態度很好，上周五已經給該局發出整改報告，又下架所有涉事飲品。雖然目前「喜茶GO」小程序已經沒有「佛喜」茶拿鐵這款產品，但在該公司官方微博仍然有兩條關於該款產品的發文。
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