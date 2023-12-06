天津發出停課指引 流感高峰可線上教學

【本報綜合報道】內地兒童呼吸道疾病進入高發季節，肺炎支原體、流感病毒等多種呼吸道疾病交織疊加，有家長指出，孩子班裏不少同學都發燒，提出是否應及時停課。天津市教委昨日明確流感高發時學校線上線下教學切換的標準，並提出根據學生身體狀況進行差異化教學設計，市教委主任荊洪陽不建議家長要求孩子患病期間趕、補作業。

一班5人中招為標準 天津市教委表示，到達以下條件之一的班級可切換線上教學，包括：該班級當天新發現流感樣病例（腋下體溫超過38℃，伴咳嗽或咽痛之一者）5宗及以上；該班級現症流感樣病例累計達到30%及以上；該班級一周內發生兩宗及以上流感住院病例。線上教學時間一般為4天。

停課標準方面，該班級當天新發現流感樣病例（腋下體溫超過38℃，伴咳嗽或咽痛之一者）5宗及以上；該班級現症（正在發病）流感樣病例累計達到30%及以上；該班級一周內發生兩宗例以及以上流感住院病例。

啟動線上教學後，班級何時恢復線下教學。當線上教學期滿後可自動恢復線下教學，但對於仍然有流感樣症狀的學生，需要體溫恢復正常、其他流感樣症狀消失48小時之後或根據醫生的建議才能夠恢復上課。