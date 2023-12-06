醫衞機構全面開放 不得拒診兒童病患

呼吸道疫情蔓延 內地發布通知 因應全國多地入冬後爆發呼吸道疾病，兒童醫療衞生服務需求明顯增多，國家衞生健康委近日發布《關於指導基層醫療衞生機構做好冬春季呼吸道疾病健康服務有關工作的通知》（下稱《通知》），內容提及各地要千方百計挖掘資源開展兒科診療服務，各地基層醫療衞生機構要全面向兒童開放，不得拒診。

為了指導各地切實發揮基層醫療衞生機構哨點作用，做好基層醫療衞生機構兒科診療服務及「一老一小」重點人群健康管理服務，國家衞健委為此發布上述《通知》。它要求各地基層醫療衞生機構及時發布提供兒科服務基層醫療衞生機構清單、地圖或導航訊息，明確提供服務地點、時間、聯繫電話及服務內容，方便群眾查找及利用基層兒童診療服務。若有城市服務需求量大，社區衞生服務中心兒科診療要在工作日實行延長服務1至3小時，或酌情在周末增加診療服務時間，方便患病兒童就診。

城鄉組織主動聯繫老少 《通知》同時指出，各地要建立轄區綜合醫院包括二三級醫院、婦幼保健院、兒童醫院、縣域醫共同牽頭醫院等，與基層醫療衞生機構協作、對口支援及轉診機制，對接綜合醫院兒科，安排中級或副高以上職稱醫生到基層醫療衞生機構出診，加強帶教培訓基層人員，幫助提升兒科急診急救及盡早識別重症患病兒童等服務能力。

通知指至於綜合醫院要預留一定比例門診號源，優先向基層醫療衞生機構開放，由基層醫療衞生機構為轄區居民提供綜合醫院兒科門診預約服務。

談及家庭醫生角色時，《通知》提到各地要利用好其特點及優勢，會同城鄉社區組織、村（居）民委員會公共衞生委員會等，加強與老年人及兒童等重點人群主動聯繫，把服務延伸至家庭，適當增加聯絡頻次，了解對方有否發熱、咳嗽及咽痛等情況，必要時指導其及時就診。此外，家庭醫生要引導符合接種條件重點人群接種流感、新冠及肺炎等疫苗，通過電話、微信、網絡等形式及時回應諮詢，定期發送健康教育訊息，指導做好家庭及個人防護，形成群防群控。

促加快提升診療服務能力 最後，《通知》還要求各地要指導基層醫療衞生機構保持發燒診室「應設盡設、應開盡開」，結合冬春季疾病譜、流行趨勢及易感人群等特點，合理調派醫務人員，每個基層醫療衞生機構應至少有一名全科醫生完成兒科專病診治工作培訓，至少兩名護士完成兒科治療培訓，加快提升基層開展兒科及應對冬春季呼吸道疾病診療服務能力。本報綜合報道