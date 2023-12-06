廣西科大前校長 李思敏涉貪判囚11年

李思敏

【本報綜合報道】廣西科技大學前黨委副書記、校長李思敏因利用職務便利，為私營企業和私營企業主在項目承攬等事項提供幫助，非法收受他人送予的好處費，今年3月依受賄罪一審獲刑11年，並罰款100萬元人民幣（約110萬港元）；同年7月，李再被給予開除黨籍及公職處分。官媒近日刊文提及李的案情細節，提到他自視過高，「言必稱西方」，又不願提自己的黨委副書記身份。

官媒批評自視過高 言必稱西方 文章指出，李思敏起初想做出一番事業，但隨着時間過去，顯現「恃才傲物，哪哪都看不順眼」的另一面。他指導工作時更心浮氣躁，聽不進不同意見，經常打斷同事包括班子成員的發言。同事對李的另一印象是其「言必稱西方」，講話開篇總是歐洲某名校如何、美國某名校又怎樣，認為學校幹部職工的思想落後。有學校同事認為，李的理念很多根本不符合學校實際，「比如他沒考慮學校有沒有相應科研團隊，就花數千萬元買了一台電子顯微鏡，結果卻長期閒置不用」。

文章還提到，李思敏喜歡吃喝，甚至到了匪夷所思的程度。例如他到柳州工作後不久，就經常赴各種酒局。好面子、愛許諾成為其特點，學者色彩徹底褪去，與商人老闆的感情愈來愈近，例如學校幹部職工升遷，附屬幼稚園的入園名額，附屬醫院的班子人選、項目招標等，都在醉眼迷離中完成交易。