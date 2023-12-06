酒泉發射火箭 載埃及衞星入軌

【本報綜合報道】中國長征二號丙運載火箭周一在甘肅酒泉衞星發射中心，成功把埃及二號衞星發射升空。埃及二號衞星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功，這意味埃及成為首個具有完備衞星總裝整合測試能力的非洲國家。谷神星一號遙九運載火箭翌日也在同一地點發射升空，順利進入預定軌道。

台方監察谷神星一號升空 埃及二號衞星項目2019年9月正式啟動，包括一顆小型遙感衞星、一個地面測控站、一套地面應用係統，由中國航太科技集團有限公司所屬中國空間技術研究院負責實施，是在中國商務部、國家國際發展合作署、國家航太局等單位支援下，深度開展航太高科技領域國際合作的標誌性項目。埃及二號衞星軌交付後，將服務於埃及國土資源利用、水利、農業等領域。

針對谷神星一號遙九運載火箭順利升空，台灣國防部指出，該枚火箭飛往印度洋方向，高度位於大氣層之外，不會對台灣地區構成威脅，但台灣軍方運用聯合情報、監視、偵察系統，周密掌握相關彈道動態和軌迹等資訊，適切警戒與應處。