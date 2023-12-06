捷克議會要員訪台 拓展雙邊合作

【本報綜合報道】捷克參議院外交委員會主席費希爾昨日抵達台灣，展開為期3天的訪問，期間拜會台灣行政院長陳建仁等人，就台捷雙邊關係及區域安全等議題交換意見，持續協助拓展及深化兩國在各領域的實質合作。

台方指直航開通拉近兩地距離 台灣外交部昨日表示，這次是費希爾第二次訪台。他在台期間除了拜會陳建仁和立法院長游錫堃外，也接受外交部長吳釗燮款宴，並將獲頒睦誼外交獎章，表彰他長期推進台捷關係的卓越貢獻。費希爾2020年促成捷克參議院議長維施特奇爾訪台，在新冠疫情期間積極推動捷克對台捐贈疫苗，也多次主導捷克參議院通過友台決議，並支持台灣參與世界衞生組織等。

台灣外交部表示，台灣與捷克是理念相近夥伴，近年雙邊關係在政治、經貿、交通、科研、文化等領域交流密切，參眾議長接連訪台，雙方簽署30多項諒解備忘錄進行合作。今年7月台北布拉格直航開通後，更拉近兩地距離。雙方將持續以共享價值為基礎，發展更緊密的合作夥伴關係。