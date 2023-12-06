美撤華公安部鑑定中心制裁 共和黨5議員函雷蒙多表反對

【本報綜合報道】中美元首上月在美國加州三藩市會面後，同意合作打擊芬太尼，美國商務部隨即把中國公安部物證鑑定中心剔出實體清單。美國5名共和黨參議員上周五去信美國商務部長雷蒙多，要求對方解釋做法，並促請立即重新實施制裁。

指華用芬太尼害美國人 參議員布萊克本（Marsha Blackburn）與4名黨友在信中寫道，在中國繼續透過社交媒體向美國孩子灌輸思想、用芬太尼毒害美國人的情況下，取消對中國的制裁是一個嚴重錯誤，只會讓中國更加膽大妄為。他們指出，雖然同意阻止中國出口芬太尼前驅化學品是最重要，而且早就應該這樣做，但拜登政府策略錯誤，通過搶先從實體名單中刪除鑑定中心，華府繼續在世界舞台表現出弱點。

聯署信指出，美國必須繼續維護世界各地的人權，時任總統特朗普2020年把鑑定中心列入制裁名單，是因為該中心讓新疆維吾爾人遭受難以想像的邪惡。議員們又稱，美國的芬太尼危機與拜登政府邊境政策有關，敦促重點關注邊境安全措施，懲罰與中國合作用芬太尼毒害美國人的墨西哥犯罪集團。

雷蒙多