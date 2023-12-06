王毅晤歐盟駐華使節 冀關係邁上新台階

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周一在北京集體會見歐盟及各成員國駐華使節，他表示今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，是承前啟後的重要年份；雙方即將舉行中歐領導人會晤，為中歐關係指方向、畫藍圖、提信心、增動力。雙方應該共同努力，確保會晤圓滿成功，推動中歐關係邁上新台階、展現新前景。

王毅表示，中方視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主。王毅稱中方對歐政策保持着穩定性，不會因一時一事改變。他強調，中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成；中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有希望。

歐盟重申無意與華脫鈎 歐盟駐華代表團團長和歐盟各成員國駐華使節會後表示，中國是歐盟重要的合作夥伴，歐盟各成員無意與中國脫鈎，希望建立互惠平衡的經貿關係，相信即將舉行的歐中領導人會晤將推動歐中關係取得建設性進展。另外，雙方亦就烏克蘭危機、以巴衝突等共同關心的國際地區問題交換意見。