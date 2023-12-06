謝鋒悼基辛格 盼中美穩關係
【本報綜合報道】中國駐美國大使謝鋒周一在報章撰文，悼念上月29日逝世的美國前國務卿基辛格。他表示地球夠大容得下中美各自和共同發展，雙方的成功是彼此的機會，相信跟進落實兩國元首在加州三藩市會面的重要共識，共同推動中美關係健康、穩定、永續發展，就是對基辛格最好的紀念。
二人10月底曾見面
謝鋒在文中指出，今年5月抵美履新後，最早拜訪的美國朋友之一就是基辛格。在基辛格100歲生日前一天，謝鋒到基辛格位於康涅狄格州的住所，當面轉交中國領導人的賀信；此後二人6次促膝長談。謝鋒同月亦在紐約為基辛格賀壽，一起吃松鼠魚、品茅台酒，基辛格最喜歡的還是北京烤鴨，「吃完一份意猶未盡，又不好意思地加了一份」。10月底，謝鋒在美中關係全國委員會年度晚宴見到基辛格，後者說身體不太舒服，醫生建議別來，但他堅持來了，還發表了10多分鐘的即興演講。
中美元首上月15日在三藩市會晤，達成「三藩市願景」，謝鋒透露基辛格對此非常關心，他本想結束三藩市行程就就計劃再去拜訪基辛格，不料再也沒有機會。
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