美擬核潛艇 配反艦戰斧制華

陸攻型號巡航導彈改裝 每艘最高搭載40枚 中國近年積極擴展海軍部隊，反制美國在西太平洋地區的軍事力量。美國傳媒周一報道，美國海軍計劃明年10月起為潛艇裝備廣泛使用的戰斧巡航導彈反艦版，使之具備打擊海上移動目標的能力，每艘搭載數量介乎12枚至40枚。

3款核潛艇可搭載 擁驚人作戰力 報道引述美國海軍聲明指出，美國攻擊核潛艇的新武器是海上打擊戰斧，它由戰斧陸攻巡航導彈研發而成，屬於Block Va型，配備新的制導系統打擊水面艦艇；軍方去年接收首批最初版本測試，之後宣布可以投入實戰。海上打擊戰斧與陸攻戰斧射程都是1,600公里，雖然美軍水面艦艇未來也配備它，但從潛艇發射的最大優勢，是毋須面對中國陸基及海基反艦導彈的威脅，而且美方在反潛作戰方面仍然佔優。

美國海軍現役攻擊核潛艇分別是停產的洛杉磯級與海狼級，以及仍然建造的維珍尼亞級。公開資料顯示，每艘洛杉磯級擁有12個戰斧巡航導彈垂直發射管，每艘海狼級最多搭載50件武器，由戰斧巡航導彈、魚叉反艦導彈、魚雷組成。每艘早期型號的維珍尼亞級設有12個戰斧巡航導彈垂直發射管，後期型號增加28個至總數40個。

值得留意的是，美國海軍擁有4艘俄亥俄級巡航導彈核潛艇，每艘現時搭載最多154枚戰斧陸攻巡航導彈。官方未有說明這款潛艇會否成為海上打擊戰斧的發射平台，假如一旦屬實兼清一色採用反艦版的戰斧巡航導彈，它擁有驚人的反艦作戰力量。

美國現時還有另外3款反艦導彈，包括神盾艦執行防空作戰的標準6型導彈，它也具備打擊水面艦艇的能力；另一款是空軍B1B超音速轟炸機、海軍F18戰機配備的長程反艦導彈。最後一款是服役多年的魚叉反艦導彈，可以從空中、水面、水下發射。

兩岸倘爆衝突 可遠距攻華艦隻 報道引述分析認為，美國配備射程更遠的武器後，可以在負責反介入與區域拒止的解放軍導彈部隊攻擊範圍外發起打擊，令解放軍難以執行封鎖及入侵台灣的行動。若兩岸爆發軍事衝突，海軍力量將是其中一個決定性因素，分析主張美國需要加強研究如何使用海上打擊戰斧等長程導彈，對解放軍實施壓倒性的攻勢並擊沉敵艦。本報綜合報道

美國洛杉磯級攻擊核潛艇艾斯維爾號卸載戰斧巡航導彈。 戰斧巡航導彈可攻擊海上移動目標。 美國戰斧巡航導彈小資料