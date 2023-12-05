良師創偵探教學法 城鄉學生差距收窄

澳洲新南威爾士省一名男教師，以其曾任職警探的經歷，創立出一套「偵探教學法」。透過互動寫作坊教導學生如何調查分析模擬犯罪現場，培養他們學會解決問題和創意思維，更希望藉此縮小城鄉學生間的學習差距。寫作坊目前在兩間分別位於杜波南部及丹尼杜的學校推行。

描述「犯罪現場」 增寫作能力 泰勒（Luke Taylor）14年前曾擔任警探，後因心理健康狀況欠佳而轉行成為英語教師。為給予學生不一樣的學習體驗，他以自身經驗構思了一個名為「犯罪故事」的互動寫作坊，學生首先要調查預先設置的模擬犯罪現場，場景設定可能是一條潮濕的小巷或是一間有可疑失蹤動物的餐館，學生隨後需盡可能詳細地描述現場的所有發現。泰勒指，學生在投入解決犯罪問題的同時，已不知不覺地學習了寫作等技能。

「犯罪故事」旨在集中培養學生在學校以外的技能，彌補他們在課堂上和他人的差距。泰勒指，為避免部分沒有太多背景知識的孩子遠遠落後於其他學生，他的犯罪故事會因材施教。他又發現，由於鄉鎮教育資源有限，許多教育系統均以城市為中心，因此他設計出適合所有學生的互動寫作坊，希望能確保出生鄉村的孩子能擁有同等機會。本報綜合報道