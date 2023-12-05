斬殺4親人後襲兩警 美漢遭擊斃

【本報綜合報道】美國紐約市皇后區周日清晨發生一宗持刀殺人案，一名男子涉嫌在一寓所用刀殺死4名親戚後，再捅傷兩名警員，其後遭警方開槍射殺。

警方表示，事發凌晨約5時左右，兩名巡警接獲報案，到一民居處理一宗正在發生的傷人案，一名女童報稱有親戚正在殺害其家人。警員到場時遇到一名男子，正在車道推着行李，他們交談時，這名男子拿出一把刀斬傷其中一名警員的頸部，另一名警員被男子斬傷頭部。其中一名警員開至少一槍並擊中疑犯；3人都被送往醫院，38歲疑犯送抵醫院並證實死亡。

其他警員抵達現場時，發現一名年輕女子躺在屋前並傷重身亡；此外，屋內客廳起火，據報是疑兇放火燒梳化，警方待消防撲滅火勢後才入屋，並發現另外4人被刀傷，其中3人已經死亡，另一人仍然活着，送院後列為情況危殆。

疑兇為家暴積犯 涉嫌被疑兇殺害的死者為一名12歲男童、一名11歲女童、一名44歲女子、一名30多歲男子，傷者是一名61歲女子。法醫將確定死者的死因，用來傷及警員的武器是一把牛扒刀，是目前找到的唯一武器；另外，疑兇過往因家暴事件被捕。