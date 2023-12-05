印尼馬拉皮火山爆發 11登山者喪生

灰柱高達3000米 仍有12人失蹤 印尼西蘇門答臘省的馬拉皮火山周日下午噴發，火山灰噴到半空3公里，附近多條村滿布火山灰。事發時山上有75名登山者，49人成功撤離，餘下26人無法疏散。救援隊在山上找到其中14人，除了3人生還外，其餘11人喪生，仍有12人下落不明。

海拔2,891米的馬拉皮火山在下午2時54分噴發，火山灰柱高達3,000米，並伴有轟鳴聲。火山噴發持續時間為4分41秒，有3個地區出現火山灰雨，但強度較低，持續時間較短。馬拉皮火山監測站官員里凡迪表示，武吉丁宜市出現火山灰雨。武吉丁宜是西蘇門答臘省第3大城市，擁有超過10萬人口。

現列二級警戒狀態 馬拉皮火山現列為二級警戒狀態，前往火山的攀登路線已暫時關閉。印尼火山及地質減災中心主任納萬表示，觀察到火山灰柱呈灰色，噴發的灰柱偏向東方，火山噴發仍在持續中，建議公眾不要在火山口周圍3公里半徑範圍內活動。國家災難管理局發言人穆哈里稱，火山灰覆蓋部分村莊，並遮擋不少地區的陽光。他敦促居民戴上口罩及眼鏡，以免受到火山灰傷害。搜救隊發言人指出，礙於安全考慮已暫停搜救行動，不少撤離的登山者因燒傷接受治療。

馬拉皮火山的意思是「火燄之山」，是蘇門答臘島上最活躍的火山，它曾在本年5月從火山口噴出超過兩公里高熔岩。印尼群島位於環太平洋火山帶，大陸板塊交會導致火山和地震頻仍。印尼約有127座活火山，近期一些活火山噴發頻繁。其中喀拉喀托火山周日也先後兩次噴發，火山灰柱高度分別達到1,500米和600米。而伊里萊沃托洛科火山亦在同日晚上噴發，持續63秒，沒有觀察到噴發的火山灰柱的高度。本報綜合報道

火山灰令視野受阻。 汽車被火山灰覆蓋。 馬拉皮火山位置圖