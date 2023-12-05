港貨輪疑損通訊電纜 芬蘭盼華助查

【本報綜合報道】芬蘭波羅的海天然氣管道早前受損，涉事香港貨輪將駛抵中國。芬蘭歐洲事務部長阿德勒克魯茲（Anders Adlercreutz）指控，不相信事件是意外；芬蘭總統尼尼斯特上周六表示，希望中國官方協助調查。

貨輪拖錨行駛逾百公里 波羅的海連接管道及通訊電纜今年10月受損，芬蘭在距離受損地點數米處撈出一個重達6噸的船錨，調查認為香港貨輪新新北極熊號（NewNew Polar Bear）拖錨穿越波羅的海海底，切斷天然氣管道和電纜。阿德勒克魯茲上周四受訪時認為，涉事貨輪拖錨行駛長達過百公里，船上人員不可能不為意，因此表明事件是蓄意行為，只是目前尚未有人認責。

阿德勒克魯茲續指，雖然他無法推測破壞行動是否得到中國政府的批准，但涉事貨輪即將駛回中國，不禁讓人產生疑問：「如果我作為船長做了一些中國政府不會同意的事，那我就會對將船駛回中國有顧慮。」尼尼斯特在電視節目強調，調查過程與中國接觸恰當，當貨輪抵達中國時，希望芬蘭能夠參與調查。