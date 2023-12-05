居烏華漢洩密罪成 判緩刑

拍攝軍事設施及防空行動放上網 烏克蘭一名中國籍男子因在家拍攝烏軍設施及防空行動並在網絡上傳播，觸犯洩露軍事秘密罪，判有期徒刑5年，緩刑一年。

烏克蘭敖德薩市濱海區法院於上月29日作出裁決，指王吉賢於今年5月4日在家中露台拍攝敖德薩市防空行動的片段後上載互聯網，並註明拍攝時間、地點、武器效果及聲音特點。王吉賢其後於7月23日及8月14日，再次拍攝類似片段。根據已公布的片段紀錄，可以確定烏克蘭海軍火力小組的位置，使用裝備數量和類型。法院認為，王吉賢拍攝的內容可供俄軍用於推測烏軍兵力部署，觸犯洩露軍事秘密罪的罪行。

向烏軍捐款 庭上認罪獲輕判 王吉賢在庭審期間認罪，保證停止犯罪活動，並指自己支持烏克蘭和烏克蘭武裝部隊，強調將為烏克蘭的勝利竭盡全力。考慮到王吉賢是首次被追究刑事責任、在烏克蘭合法居住並開展商業活動，以及被捕後主動向烏軍捐贈15萬格里夫納（約3.2萬港元）等情況，法院遂作出以上裁決，王吉賢的相機及儲存卡作為犯罪工具而沒收。

拍戰爭片段不符華立場 微博被封 38歲的王吉賢原為電腦程式設計師，妻子是烏克蘭人。俄烏戰爭爆發後，居住在敖德薩的王吉賢開始拍片記錄戰爭情況，上載到中國國內外多個網站，因此成為了一名網紅。王吉賢的部分影片內容不符中國官媒立場，例如他曾以對比手法，在央視影片下方附上俄羅斯戰損嚴重、大量坦克被烏軍繳獲的畫面。王吉賢很快在中國受到封殺，微博等帳號均封鎖。事件經國際媒體廣泛報道，王吉賢因多次受訪受到廣泛關注。本報綜合報道