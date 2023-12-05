巴黎恐襲 伊朗裔疑犯曾聯繫IS

【本報綜合報道】法國巴黎著名景點艾菲爾鐵塔附近上周六發生恐襲案，一名25歲伊朗裔法國公民持刀及錘子襲擊多人，造成一死兩傷。檢察官指疑兇是恐怖分子監察對象，早前在社交網發布影片效忠回教極端組織伊斯蘭國（IS），並與多名曾經施襲的回教極端分子有聯絡。

艾菲爾鐵塔附近1死2傷 檢方指出，疑兇名為拉賈布爾—米安多阿布（Armand Rajabpour-Miyandoab），上周六晚上9時左右在艾菲爾鐵塔附近襲擊一名23歲德國及菲律賓雙重國籍男子，期間一名的士司機目擊過程並向疑兇大叫，上述男子後來死亡。

拉賈布爾—米安多阿布在塞納河畔納伊一個伊朗家庭出世，父母沒有宗教信仰，他2015年開始信奉回教及擁有聖戰意識形態，2016年試圖到伊拉克和敍利亞戰區加入IS，同年8月因策劃恐襲在法國被捕入獄。他2020年3月出獄後接受法國政府監察，當局發現他與其他極端分子有接觸後加強監察力度，因此列入恐怖分子監察名單，並因嚴重精神問題而接受治療。

今年10月，拉賈布爾—米安多阿布的母親向政府表示，愈來愈擔心兒子的行為，但當時無證據展開新的刑事程序。同月，他開始使用社交網X，表達支持在中東和非洲的回教極端分子，又經常發表與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、加薩地帶、巴勒斯坦有關的貼文。